SCHATTIG: deze jonge papa’s volgen dansles met hun baby

Het goede voornemen om dit jaar meer te gaan sporten zou ondertussen al omgezet moeten zijn in wekelijkse work-outsessies, maar het is niet altijd even gemakkelijk om tijd vrij te maken in je agenda. Zeker niet als je ook nog voor een pasgeboren baby moet zorgen, al hebben de vaders in het onderstaande filmpje dé ideale oplossing gevonden.

Qualitytime met je baby combineren met sporten? Het lijkt een onmogelijke combinatie, maar de vaders in het onderstaande filmpje tonen hoe het moet. De dansende daddy’s zijn allemaal lid van de GroovaRoo Dance Studio in San Diego, waar ze gespecialiseerd zijn in danslessen voor ouders met hun kinderen. Het zijn voornamelijk vaders die zich inschrijven, aangezien moeders en hun kind al hebben kunnen werken aan hun vertrouwensband tijdens de zwangerschap.

De video is ondertussen al meer dan 8 miljoen keer bekeken en blijft enorm populair. Misschien moet er iemand iets soortgelijks in Nederland starten?