Say what: ruim eenderde van de mannen loopt rond met gaten in zijn onderbroek

Zeeman heeft onderzocht hoe het gesteld staat met het ondergoed van de gemiddelde man en dat blijkt niet zo goed te zijn. Ruim eenderde van de volwassen mannen loopt rond met gaten in zijn ondergoed! Loopt jouw man ook regelmatig rond met ondergoed dat bijna van zijn billen valt of zijn zijn kadetjes altijd goed verpakt?

MWM2 ondervroeg voor Zeeman 1225 vrouwen in vier landen. 300 van hen waren Nederlands. Alle vrouwen waren boven de 18 en woonden samen met hun partner. Uit de enquete blijft dat een schokkende 37 % van de mannen rondloopt met gaten in zijn onderbroek. Waarom mannen? Waarom?

De vrouwen gaven verschillende redenen voor het versleten ondergoed van hun partner: 38% gaf aan dat hun man niet geïnteresseerd is in ondergoed, 29% liet weten dat hun man de oude onderbroek gewoon lekker vindt zitten, 33% van de mannen heeft blijkbaar geen zin om er tijd in te stoppen, 19% van de mannen merkt volgens de vrouwen niet eens dat hij versleten is, en nog eens 12% is gewoon erg gehecht aan zijn vertrouwde kloffie.

Loopt jouw man ook altijd door met zijn versleten ondergoed totdat het letterlijk uit elkaar valt of heeft hij zijn zaakjes goed op orde daar beneden?

Bron: ad.nl