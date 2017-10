Say What?!: deze Crocs hebben plateauzolen

Soms als je denkt dat de wereld niet gekker kan worden, dan wordt ‘ie juist nóg gekker. Neem nou deze verrassende samenwerking tussen Crocs en Balenciaga. Balenciaga?! Juistem, dat lees je goed. Crocs en Balenciaga hebben hun krachten verzameld en zijn samen tot een ehh… uniek resultaat gekomen. Crocs een plateauzool!

Tja, wat kun je nou nog zeggen over Crocs? Eén blik op de rubberen pantoffels spreekt boekdelen en dat is precies de reden dat ze beroemd en berucht zijn. Ze zijn ó zo praktisch en zullen vast lekker zitten, maar ze zijn ook ó zo lelijk. En nu gaat luxemerk Balenciaga er ook nog eens mee aan de haal. Het Spaanse modemerk geeft de crocs een heuse upgrade, letterlijk en figuurlijk. De schoenzool is wat hoogte betreft zo’n drie keer verdubbeld en de patches maken het helemaal af. Wat zeg jij, yay or nay?

@balenciaga just brought the Crocs game to new heights. Swipe ⬅️ to get a second look at the shoe they sent down the runway in Paris. Een bericht gedeeld door Crocs Shoes (@crocs) op 1 Okt 2017 om 8:23 PDT

Michael proves he’s ahead of his time once again…🐊🙌🏼 #crocs #balenciaga #wtfisthis #fashun #skirtbags Een bericht gedeeld door Jodie Lynes (@jodiemlynes) op 2 Okt 2017 om 12:12 PDT

Beeld: Crocs