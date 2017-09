Say what?! Raar maar waar: er bestaat nu kaas-thee

Er wordt behoorlijk geëxperimenteerd met eten en soms komen hier wonderbaarlijk goede creaties uit. Soms komt men tot een resultaat wat twijfel doet toeslaan en dat is precies hoe wij denken over deze nieuwe trend. De kaas-thee.

Kaas en thee zijn op zichzelf heel normale producten. De combinatie van die twee niet zo en het klinkt ons ook niet heel aantrekkelijk in de oren. Toch is het de cheesetea die op dit moment de wereld verovert. Wat begon in Azië, slaat nu over naar de Verenigde Staten en dan is het slechts een kwestie van tijd voor men hier ook massaal aan de cheesetea gaat.

Het gaat om een thee (warm of koud) die een topping heeft van een soort luchtig kaasmengsel. Het idee ervan is dat de romige kaas het bittere smaakje van de thee opheft en het geheel doet smaken naar een soort milkshake. Wij hebben er zo onze vraagtekens bij.

Bron: Metro UK | Beeld: Cheesetea Instagram