Say what: latte-beer combineert bier met koffie

Voor een ieder die maar niet kan kiezen tussen bier of koffie is er nu een latte biertje, dat het beste van deze twee werelden combineert. En als we de reviews mogen geloven, dan smaakt dat lang niet zo gek als het klinkt!

Nee, dit biertje smaakt niet echt naar koffie, maar heeft vooral iets weg van de manier waarop koffie gezet wordt. Het is een brouwsel van het Britse Meantime Brewing, waar wel wat koffie in verwerkt is voor de smaak. De bieren zijn een combinatie van een rijke ale (voor het schuim) en een krachtig, espresso-achtig bier.

Volgens de makers is het drinken ervan een ware beleving die bij voorkeur is weggelegd voor liefhebbers van zowel bier als koffie. Klinkt spannend! Durf jij het aan?

Bron: Metro UK | Beeld: Meantime Brewing