Say what?! De eerste kruidnoten zijn alweer te koop

Sinds donderdagavond zijn de zakken te koop. ‘Het is controversieel, maar we konden ze bestellen,’ vertelt supermarktmanager Jeroen Schakelaar aan het AD. ‘Voor velen moet de zomervakantie nog beginnen en die zomerstemming maakt het voor ons juist leuk om ze nu al te verkopen. De eerste dertig zakken zijn al verkocht.’

Het AH-filiaal had vorig jaar pas in december kruidnoten in de schappen liggen. Zo lang besloten ze dit jaar niet te wachten. Dat de supermarkt nu erg vroeg is met de verkoop, levert natuurlijk reacties op. ‘De één vindt het fantastisch, de ander vindt het belachelijk. Wat de reacties ook zijn, we verkopen ze wel. Veel mensen hebben ze toch gemist. En die reacties zijn eigenlijk ook wel grappig,’ aldus Jeroen.

