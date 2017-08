Samen huilen? In Japan kun je er knappe mannen voor inhuren

Soms is een potje huilen ontzettend fijn. Opgebouwde stress of hoge werkdruk kan door een traantje te laten soms alweer wat lichter voelen. Om die reden kunnen drukbezette vrouwen in Japan een knappe man inhuren, met wie ze samen kunnen gaan huilen. Tsja. Wij hebben het ook niet bedacht.

Lees ook: BEWEZEN: Mannen huilen eerder dan vrouwen na een functioneringsgesprek

Het idee is ontstaan omdat Japanse vrouwen dikwijls het gevoel schijnen te hebben te moeten overleven in een dominante mannenwereld. Ze hebben een ontzettend hoge werkdruk en kampen dikwijls met stressklachten. Om zich weer wat meer vrouw te voelen is er dus een service opgericht, die deze vrouwen toestaat iets ‘typisch vrouwelijks’ te doen. En dat is volgens hen dus huilen.

De service heet Ikemeso Danshi, wat iets als ‘knappe huilende mannen‘ betekent. Via het platform kun je een knappe man bestellen, met wie je samen een potje kunt gaan huilen na een zware werkdag. Er is voor ieder wat wils; zo kun je kiezen uit een tandarts, een player of juist een oudere man.

Hoe het werkt? Simpel. Wanneer je hebt gekozen bij welke man jij je emoties de vrije loop wilt laten, kun je aangeven of je de man op kantoor of thuis wilt ontvangen. Samen kijken jullie dan een zielige film, waarbij je ongegeneerd kunt huilen. Bij de service is het droogmaken van jouw tranen inbegrepen, en het grapje kost je zo’n 60 euro.

Zou jij zo’n sessie boeken?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NSMBL. Beeld: Giphy