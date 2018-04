Run Forest, run!

Wie herinnert zich de iconische film Forest Gump niet? Het verhaal waarin de hoofdpersoon (gespeeld door Tom Hanks) op een dag begint te rennen en er niet meer mee stopt? Vandaag is Rob Pope hem in zijn fictieve voetsporen getreden bij de London Marathon.

Engelsman Rob Pope rende binnen een jaar 15,000 mijl; dat is zo’n 24,140 kilometer. Ter vergelijking: dat is een vijftiende deel van de afstand tussen de aarde en de maan. In een jaar dus! Alsof dat niet genoeg is rende hij vandaag tijdens de meest warme London Marathon uit de geschiedenis. Wat moet dat warm zijn geweest met zo’n baard!

Run, Forrest, run! @runroblarun has just broken the record for the fastest marathon in a film character costume (male) – dressed as Forrest Gump – in a time of 2:36:28. He’s raised money for a variety of charities including @WWF and @peacedirect . #LondonMarathon pic.twitter.com/jbXCPMGxqy — GuinnessWorldRecords (@GWR) April 22, 2018

15,000 miles. 2500 x height of #Everest, a 15th of the way to the #moon, 4 x as long as the #Amazon and #GreatWall of China, 5.5 x the distance from #LA to #NYC…or…this run, consisting of 400 days of rubber on tarmac. 37.5 miles a day.#goingthedistance.@wwf_uk @peacedirect pic.twitter.com/khWA5bwwQv — Robert Pope (@runroblarun) March 6, 2018

