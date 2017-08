Restaurant gaat viral door huisgemaakte Frikandel Speciaal Pannenkoek

In het Gelderse restaurant Brinks Pannenkoeken staat er sinds kort een bijzonder gerecht op de kaart: je kunt er namelijk een Frikandel Speciaal Pannenkoek bestellen. En daarmee heeft het restaurant een ware hit te pakken.

Dit markante hapje begon als een grap, maar is uitgedraaid in een denderend succes. Het restaurant is een ware trekpleister geworden, vertelt eigenaar Luc Peters aan Omroep Gelderland. ‘Het is één van onze toppers op dit moment. We willen blijven vernieuwen in de keuken en werelden samenbrengen. Hij is echt superlekker.’

Op Facebook deelde de eigenaar van Brinks Pannenkoeken een foto van de pannenkoek, en dat zorgde voor een stortvloed aan reacties en likes. De maaltijd bestaat – niet geheel verrassend – uit twee frikandellen, waar een pannenkoek omheen gevouwen is. Natuurlijk ontbreken de uitjes, mayonaise en curry niet. En ja, je krijgt er ook nog een portie frietjes bij.

Omroep Gelderland kwam bij het inmiddels beroemde pannenkoekenrestaurant op bezoek, om een kijkje in de keuken te nemen.

Bekijk hieronder hoe dit feestje op je bord eruit ziet. Zou jij het willen proberen?

Bron: Lindanieuws, Omroep Gelderland. Beeld: Facebook