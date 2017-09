Proberen of niet? Koffie om op te kauwen

Wie dol is op koffie en dit altijd bij de hand wil hebben, wordt vast gelukkig van dit nieuws. Er is namelijk een kauwbare variant van dit drankje, compleet met cafeïne.

Go Cubes heeft koffie getransformeerd tot een soort snoepje. Deze kleine kubusjes staat per stuk gelijk aan een halve kop koffie. Ze bevatten ok nog een aantal toevoegingen die je focus zouden verbeteren. Goed nieuws! De blokjes zijn vegan, gluten-vrij en komen in de smaken mokka, latté en naturel. Voor ieder iets wils dus!

Voortaan hoef je niet meer te zoeken naar een koffiebar, mors je geen heet water meer en heb je je favoriete ‘drankje’ altijd bij de hand. Het klinkt als een droom, maar toch vragen wij ons af of zo’n blokje net zo veel voldoening geeft als een heerlijke, grote, stomende kop latté in je handen.

Bron: Bustle : Beeld: Twitter (@gocubes)