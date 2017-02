President IJsland: “Ananas op pizza zou verboden moeten worden”

De vorig jaar verkozen president van IJsland, Gudni Th. Jóhannesson, heeft laten weten weten dat als hij de absolute macht zou hebben, hij ananas op pizza’s per direct zou willen verbieden.

Jóhannesson werd vorig jaar met een overweldigende meerderheid gekozen tot de nieuwe president van IJsland. In de verkiezingen liet hij voorganger David Oddson, die ruim 13 jaar president was, ver achter zich. Sindsdien doet Jóhannesson het goed in de peilingen.

Verbieden

Tijdens een praatje op een middelbare school in de plaats Akureyri antwoordde hij openhartig op de vragen van leerlingen. Hij liet weten dat Manchester United zijn favoriete voetbalteam is en dus dat hij fundamenteel tegen was op ananas op een pizza is. Hij benadrukte zijn afkeer nog eens door te zeggen dat als hij de absolute macht had, hij de fruittopping direct zou verbieden.

Pizza met ananas – of pizza Hawaii – is regelmatig voer voor een verhitte discussie, de lovers zijn ten minste net zo fanatiek als de haters – blijkt ook weer uit het statement van de president. Vraag is natuurlijk of de rest van het land wat dit betreft in zijn kamp zit.

Pineapple Pizza isn’t for everybody. You need a certain level of intelligence to really vibe to it’s flavor. — ℭhris¹³⁸ (@MrChristopherX) 22 februari 2017

people: pineapple pizza is na-

me: pic.twitter.com/deBNMYMKPX — ash (@ashlynmelendez) 22 februari 2017

Find it incredibly difficult to trust people who like pineapple pizza — Dom (@SirDomThorn) 18 februari 2017

Bron: Algemeen Dagblad, CNN, Wikipedia