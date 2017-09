Potterheads opgelet: uit dit magische glas wil jij je wijntjes drinken

Als echte Harry Potter fan zul je ieder magisch object willen vergaren. Deze kelk kan dan zeker niet in je collectie ontbreken. Wijntjes drink je voortaan uit je eigen magische, van kleur veranderende glas.

Van kleding tot eyeliner, we kunnen maar geen genoeg krijgen van Harry Potter spullen. Ons hart gaat dan ook sneller kloppen van dit wonderlijke glas. Het glas is namelijk bedrukt met het Zweinstein logo in zwart-wit, maar giet je hier een koud drankje (zeg, bijvoorbeeld prosecco) in, dan verandert het logo naar een gekleurde variant.

Het glas kost slechts 10 pond en dat maakt het een cadeautje bij uitstek voor de Harry Potter fan in je vriendenkring (of voor jezelf natuurlijk). Je bestelt ‘m bij de webshop Truffle Shuffle.

Bron: Metro UK | Beeld: YouTube Paladone Products