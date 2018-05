Zo leuk! Er bestaan nu matching pool floats voor jou en je hond

Yes, de zomer is in zicht! En dat betekent dat we steeds meer zin krijgen om op vakantie te gaan. Gewapend met een pool float, natuurlijk, om heerlijk te dobberen op het water. Neem je je trouwe hond ook mee op vakantie? Pak dan óók een pool float in voor je lievelingshuisdier, want ja, da’s nu een ding!

Lees ook: Teckel lovers opgelet: dobber nu rond op een toepasselijk luchtbed

Inmiddels hebben we al heel wat pool floats voorbij zien komen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een luchtbed in de vorm van een gigantische wijnfles? Of een drijvende, lichtgevende zitzak? Ze bestaan in allerlei soorten en maten voor mensen, maar nu kan je hond ook op zo’n luchtbedje rond drijven.

Matching pool floats

In samenwerking met Bark heeft Funboy een reeks luchtbedden op de markt gebracht, voor zowel honden als hun baasjes. De pool floats bestaan in twee uitvoeringen en je kunt van beide modellen een grote variant kopen (voor jezelf) en een kleine (voor je viervoeter).

Voor alleen het luchtbed voor je hond moet je zo’n 50 euro neertellen; wil je er ook eentje voor jezelf bijbestellen, dan kost het je zo’n 142 euro extra. Benieuwd geworden? Bekijk en bestel de luchtbedden hier.

Een bericht gedeeld door FUNBOY (@funboy) op 15 Mei 2018 om 9:23 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock