Poepzooi: er bestaat een waar poepcafé

Vind jij een simpel broodje gezond maar saai en heb je die unicorn taartjes ook wel gezien? Misschien kunnen we je dan wel paaien voor een broodje poep… Of een ijsje in de vorm van een drol wellicht?

In Toronto bestaat er namelijk sinds kort een waar poepcafé. Het heeft de naam The Modern Toilet en de gehele dessertkaart bestaat uit gerechten in de vorm van poep. Nee, dit is geen grap!

Humor

Het café is opgericht door Lien Ngyuen en haar (grote) boodschap luidt: ‘Ik wil poep leuk maken!’ De kaart van The Modern Toilet biedt allerlei traditionele Koreaanse gerechten, maar voor het dessert kun je kiezen uit een scala aan gerechten die met poep te maken hebben. Een ijsje in de vorm van een drol of een taartje eten uit een miniatuurtoiletpot dus. En zelfs aan het interieur is gedacht. Want je zit niet op normale stoelen of banken, maar op een toiletpot. Hoe kan het ook anders?

Bron: NSMBL, Beeld: NSMBL