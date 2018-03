Will you pizza me? Doe nu een aanzoek met deze vette verlovingsring

Ze zeggen dat liefde door de maag gaat en bij pizza is dat zeker het geval. Mochten jullie nu ook allebei helemaal gek zijn op deze snack, dan is dit de perfecte verlovingsring.

Het is helaas wel een actie van vorig jaar, maar het idee blijft leuk. Domino’s kwam namelijk voor Valentijnsdag met speciale verlovingsringen in de vorm van een pizza. Het is 22 karaats gouden ring en komt ook nog in een prachtige bezorgdoosje. Extra speciaal is de salami van kleine diamantjes. Romantischer wordt het niet… Will you pizza me?

Bron: Unilad | Beeld: Instagram