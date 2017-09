Oranje boven: tegenwoordig kun je wijn ook in deze kleur krijgen

De tijd dat we bij het bestellen van een wijntje moesten kiezen tussen wit, rood of rosé is allang voorbij! Zo kwam er felblauwe wijn op de markt en kunnen we ook een oranje variant aan het lijstje toevoegen.

Oranje

Je stelt je nu misschien een chemisch fanta-achtig glas met wijn voor, maar zo moet je het niet zien. Oranje wijn is in principe witte wijn, maar worden hier de schilletjes niet verwijderd. Daardoor krijgt het een prachtig donkere, oranje-achtige kleur.

What is orange, has a nose full of pineapple, and is named after a book in the Bible? This beauty right here!!! If you haven’t tried and of Evan Lewandowski’s wines, which he ferments on the road from Mendocino county to Salt Lake City, then you are missing out. Chilion is a stunner. 💛 Een bericht gedeeld door Michelle sordi (@michelledranks) op 24 Sep 2017 om 9:54 PDT

Proces

Het is eigenlijk te vergelijken met het verschil tussen rosé en rode wijn. Beiden worden een rode druif gemaakt, maar bij rosé worden de schilletjes veel eerder in het proces verwijderd dan bij rode wijn. Omdat bij de oranje wijn de schilletjes langer blijven zitten, is de kleur niet alleen donkerder, maar verandert ook de smaak. De smaak heeft meer weg van rosé dan van de witte soorten.

Combineren

Deze wijn is het beste als hij ietsje onder kamertemperatuur geserveerd wordt. Hij is geweldig te combineren met borrelplankjes en prima te drinken op een van de lekkere nazomeravonden die we nu nog genieten. Proost!

Bron: HelloGiggles Beeld: iStockphoto / Instagram