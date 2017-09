Opmerkelijk: dít zegt jouw slaappositie over jou

Volgens een onderzoek van de Lougborough Universiteit zegt de positie waarin je slaapt veel over wie je bent. Zo zouden bij bepaalde posities bepaalde leeftijden, eigenschappen en beroepen worden. Klopt het bij jou?

Linker-zij

Slaap jij op je linker-zij? Dan is de kans groot dat jij hoger opgeleid bent. Maar liefst 36% van de respondenten uit het onderzoek slaapt in deze positie en dat maakt het de meest geliefde van allemaal. Bijna de helft van de mensen die op hun linker-zij slaapt werkt in de marketing of sales. Volgens het onderzoek zijn deze deelnemers zo ongeveer tussen de 45 en 54 jaar oud en is deze categorie het hoogst opgeleid.

Rechter-zij

Wie op zijn rechter zij slaapt werkt waarschijnlijk in de transport of productie en is dol op koffie. Deze respondenten dronken gemiddeld tien koppen koffie per dag. Ook rookten deze respondenten het meest.

Buik

12% van de respondenten slaapt op hun buik. Deze categorie nuttigt meer alcohol dan de andere slapers en het zijn voornamelijk vrouwen die op hun buik in slaap vallen.

Rug

Wie op zijn rug slaapt zou volgens het onderzoek het meest uitgerust weer wakker worden. Deze respondenten voelen zich bij het opstaan vaak fris en fruitig. Het zijn voornamelijk mannen die op hun rug slapen.

Bron: Metro UK | Beeld: Sanoma Beeldbank