Ontroerend: alleenstaande moeder verkleed zich als man voor vader-zoon dag op school

Een alleenstaande moeder wist even niet waar ze het zoeken moest toen haar zoontje thuiskwam met een uitnodiging voor de vader-zoon dag van zijn school. Een vader was er namelijk niet om met het jongetje naar school te gaan, maar ze vond gelukkig een heel creatieve oplossing!

De Amerikaanse Whitney Kittrell heeft twee kinderen en staat er sinds drie jaar alleen voor. Oorspronkelijk wilde ze haar vijfjarige zoontje Lucas met zijn opa naar de vader-zoon dag laten gaan. Maar toen ze dat aan haar zoontje voorstelde weigerde hij dat op de meest schattige manier. Hij glimlachte en zei: ‘Nee, ik wil dat jij gaat. Jij bent mijn vader en mijn moeder.’ Hoe geweldig is dat!

Whitney besloot dus om de stoute schoenen aan te trekken en dan maar verkleed als man naar de vaders en donuts-dag van de school te gaan. Dat is nog eens een vrouw met ballen!

Ze trok een wijd shirt aan, zette een pet op en tekende een baard op haar gezicht. Ze schrijft dat ze het mega gênant vond, maar toch ook heel blij was dat ze gegaan was toen haar zoontje haar aan zijn vriendjes voorstelde met de woorden: ‘Dit is mijn moeder… ze is ook mijn vader, dus daarom heb ik haar meegenomen.’ Toen ze klaar stond om weer naar huis te vertrekken kwam haar zoontje naar haar toe en terwijl hij haar een knuffel gaf fluisterde hij: ‘Mam… ik weet dat je er altijd voor me zult zijn en alles voor me zult doen. Dank je wel. Ik hou van je.’ Wauw!

Bron: rtlnieuws.nl