In deze stoel heb je het nooit meer koud

De klok gaat een uur terug en meteen wordt het buiten kouder. Kom je verkleumd binnen, dan lonken het welbekende dekentje en het zitmeubel. Deze stoel is alles in één: kleedje én fauteuil.

De bedenker van dit comfortabele stoeltje is Kseniya Alferova. De ontwerper komt uit Moskou, Rusland, een plek waar je in de winter zo’n stoel goed kunt gebruiken. Maar ook in een Hollands huis komt-ie prima tot zijn recht en van pas tijdens gure dagen. Enige plek waar we het coconzitje niet aanbevelen: kantoor. Vanwege het hoge inslaapvalrisico.

Bron: NSMBL | Beeld: Kseniya Alferova