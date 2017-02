Oeps: Litouwen gebruikte foto’s van andere landen om toeristen te trekken

Afgelopen vrijdag heeft de Litouwse minister van Toerisme noodgedwongen ontslag moeten nemen nadat bekend was geworden dat er voor een campagne om Litouwen te promoten foto’s van andere landen gebruikt waren. Oepsie…

De slogan van de campagne was notabene ‘Real is beautiful‘, maar er was dus niet veel echt aan. De campagne was er op gericht om meer toeristen naar de natuur van Litouwen te trekken. Op social media werden echter ook foto’s van een aantal andere landen gebruikt van andere landen om het land aan te prijzen. Zo zat er een foto tussen van Finland en van Slowakije. Uhm… hoe raar is dat?

Nadat de blunder bekend werd staken veel Litouwers de draak met de campagne. Zo deelde Saulius Skvernelis, de premier van het land, zelfs een foto van het Berlaymontgebouw in Brussel met daarbij de tekst: ‘Vanaf morgen werken we in een nieuw regeringsgebouw in Karoliniskes (district in de hoofdstad Vilnius, red.) #realisbeautiful’

Een paar uur later kondigde hij echter ook aan dat de kwestie onderzocht moest worden en noemde hij de campagne frauduleus.

Waarom er voor de campagne beelden van andere landen gebruikt zijn begrijpen we eigenlijk niet zo goed. Google Litouwen maar eens. Het lijkt ons dat er genoeg mooie dingen te zien!

