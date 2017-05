Nooit meer ‘advocado’ of ‘kwienoa’ met het groot fonetisch voedselalfabet

Avocado, Bulgur of Guacamole, het blijft voor sommigen altijd moeilijk hoe dit eten uitgesproken moet worden, vaak tot grote ergernis van anderen. Om dit te voorkomen is hier een lijstje met de correcte uitspraak van deze woorden.

Avocado

Aa-voo-kaa-doo. Er zit geen d in, die willen we dan ook niet horen!

Bulgur

Boel-ghoer. Deze graansoort gemaakt van dürüm tarwe spreek je uit met een ‘oe’ en niet met ‘uh’.

Chipotle

Sjie-pot-lie. Geen ship-pot-el of andere creatieve uitspraken. Dit is een pepertje, maar we kennen hem het best als saus.

Dürüm

Durrum. De ‘u’ is in dit woord kort! Geen duu-ruum, maar durrum.

Enchilada

En-sjie-lada. Dit Mexicaanse gerecht is in de regel een tortilla gevuld met vlees en kaas. Geen ‘tsjie’, maar ‘sjie’!

Focaccia

Fok-kaat-sia. Een lekker, warm Italiaans broodje met allerlei soorten beleg.

Gnocchi

Njokie. Geen ‘gnotsjie’, zoals velen denken. Deze pasta soort, gemaakt van aardappel betekent letterlijk ‘klonten’, zoals de pasta dan ook gevormd is.

Paella

Paa-ee-ja. In het Spaans wordt een dubbele ‘l’ als een ‘j’ uitgesproken!

Quinoa

Kien-wah. Het blijft lastig, maar dat is echt de enige juiste uitspraak. Kie-no-a is uit den boze!

Sriracha

Srie-ra-tsja. Deze pittige saus is een ware tongbreker.

Bron: Thuisbezorgd