Net als in de film: deze klok geeft aan waar je geliefden zich bevinden

Hoe gaaf was het dat ze bij de familie Wemel in de Harry Potter-films precies wisten waar iedereen was? Met de negen wijzers hoefde moeder Molly zich (bijna nooit) druk te maken. En zo’n klok kun jij nu ook hebben!

Natuurlijk kan in onze gewone Dreuzelwereld de klok niet op magie werken, dus daar is iets anders op gevonden. Hij verbindt namelijk met een speciale app, waar je mensen kunt toewijzen aan de verschillende wijzers. Zodra zij op een vaak bezochte locatie zijn, zal de app de klok updaten en het juiste symbooltje aangeven. Zodra dit verstuurd is, verwijdert de app je geolocatie weer. Zo blijft het veilig én voel je je een echte Wemel!

Bron: NowThis Future | Beeld: GIPHY