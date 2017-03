Nederlander Angelo de Witt liegt over winnen Oscar

Afgelopen weekend vonden de Oscars plaats en dat was een indrukwekkend spektakel. Al helemaal omdat Almeerder Angelo de Witt een prijs in de wacht sleepte voor zijn bijdrage aan Disney-film The Jungle Book. Hij verscheen in veel media, maar nu is boven tafel gekomen dat de Witt niet helemaal eerlijk is geweest over het verloop van de glamorous avond.

Sterren

De 26-jarige Angelo schoof onder andere aan bij RTL Late Night en bij De Wereld Draait Door, om te vertellen over het winnen van de prijs. Heel Nederland hing aan zijn lippen. Aan Matthijs van Nieuwkerk vertelde hij: “Nadat we de Oscar wonnen, was het natuurlijk één groot feest. We zijn naar het feest van Vanity Fair gegaan in Beverly Hills, daar waren alle sterren en hotshots uit de filmindustrie.”

Beroemdheden

Hij vervolgde: “Eten, drank, het was mega chique en gezellig. Daarna nog doorgegaan in een club, Playhouse. Overal beroemdheden, maar ik ben niet het type dat gaat aanpappen met iemand omdat hij bekend is. Zes uur ’s ochtends was ik terug in het hotel, om tien uur ging mijn vlucht, dus ik heb niet heel veel geslapen. Maar het was het zeker waard!”

Leugen

Op Instagram plaatse Angelo een foto waarop hij in smoking te zien is op de rode loper van de Oscars en bij het feest van Vanity Fair, maar nu is boven tafel gekomen dat de Almeerder daar helemaal niet écht aanwezig is geweest. Dit onthulde hij in een vlog op zijn Youtubekanaal.

Afterparty #vanityfair #oscars2017 A post shared by Angelo White (@angelowhite) on Feb 28, 2017 at 1:02am PST

Publiciteitsstunt

De Almeerder vertelt: “Allereerst mijn welgemeende excuses. de insteek van deze publiciteitsstunt is om meer waardering en erkenning te vragen voor het beroep/vak visual effects artist. Met deze stunt had ik niet gedacht dat het zo ontploft zou worden. Wij zijn allemaal achter de schermen, en we moeten gewoon erkend worden. Dit is mijn werk en dit is een voorbeeld ervan.”

Gewonnen met het team

Hij vervolgt in de vlog: “Die grap liep echter compleet uit de hand, toen alle media-aandacht erbij kwam kijken. Het spijt me zeer dat ik het loopje met jullie heb moeten nemen. Ik hoop dat jullie een beetje de humor in hebben gezien. Ik was eventjes in die wolk blijven hangen en te naïef, ook al wou ik er vanaf t begin er een stunt van maken. Want hierbuiten staat dat ik wel de Oscar heb gewonnen met het team, voor Jungle Book, en dat ik daar ook aan hebt mee gewerkt, maar niet de oscars heb bijgewoond. Met vriendelijke groet, Angelo de Witt.”

Bron: Grazia, Instagram

Lees ook: