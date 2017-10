Met deze mand komt zelfs je hond volledig in de kerstsfeer

Kerst is niet compleet zonder dat je trouwe viervoeter ook mee kan genieten van deze feestdagen. Met dit mandje lukt dat volledig in stijl én is zo iedereen in huis in de kerststemming.

B&M Bargains verkoopt niet alleen de mooiste mandjes, ook kun je daar terecht voor prachtige pakjes voor je hond. Mocht je dat toch iets te ver vinden gaan, dan kost zowel de rendier- als de ijsbeer-variant van de mand zo’n 10 euro.

Bron: Pretty52 | Beeld: B&M Bargains & Shutterstock