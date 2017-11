Met deze kersttrui kom jij de feestdagen wel door

Alles rondom kerst zelf is super leuk, maar die vele verplichtingen met familie zijn soms wat minder. Deze kersttrui maakt van elk saai diner een feestje: je hebt namelijk altijd een heerlijk flesje wijn bij de hand.

Dus mocht je nog geen ‘foute’ kersttrui in de kast hebben liggen, dan is dit zeker een goede om in te slaan. In een stocking stop jij jouw favoriete merk rood of wit en zit je nooit meer zonder. Willen we!

Bron: Grazia | Beeld: Facebook & Etsy