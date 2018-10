Het internet wordt gek: dit meisje lijkt als twee druppels water op Regina George van ‘Mean Girls’

Als er één film is die we allemaal minstens één keer gezien hebben, dat het ‘Mean Girls’ wel. Regina George, gespeeld door Rachel McAdams, was ongetwijfeld de gemeenste van het stel en blijft dan ook bij velen hangen.

Lees ook: 7 dingen die je waarschijnlijk nog niet wist over ‘Mean Girls’

Dat blijkt helemaal nu er een foto online is verschenen van het Zuid-Afrikaanse model Clarisse Muller, die eerder dit jaar meedeed aan de missverkiezing voor Miss Teen Namibia. Niets raars zou je zeggen, maar het kiekje dat het tijdschrift Afterbreak van het 16-jarige meisje deelde, riep de nodige reacties op op social media.

Twee druppels water

Waarom? Veel mensen dachten eerst dat het een foto van ‘Mean Girl’ Regina George was. Met dezelfde blonde haren en blik (op onderstaande foto, dan) kunnen we inderdaad niet ontkennen dat het model als twee druppels water op Rachels personage lijkt. Kijk zelf maar:

I zoomed ALLLL the way on the face. That’s Regina George idgaf what you tell me https://t.co/zR7sSFYG0q — Killa B (@blakes_the_word) 26 september 2018

Regina George is back and living her best life…. As a teen……. Ps this isn’t Rachel McAdams…. Again, a teen pic.twitter.com/Ubuu8UjdC4 — BossLogic (@Bosslogic) 27 september 2018

Regina George’s back healed so fast glad to see she’s living life https://t.co/6k9DXaEyqw — Ladi (@ladynelloveras) 26 september 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Giphy, Twitter