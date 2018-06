Blijkbaar is er een verklaring voor: waarom mannen graag met hun hand in hun broek zitten

Als mannen ontspannen en languit op de bank liggen, kun je ze er vaak genoeg op betrappen dat hun hand in hun broek verdwijnt. Wáárom, vragen wij vrouwen ons altijd af. Met een antwoord als ‘laat me lekker’ of ‘alle mannen doen dat’ blijven we alsnog met vraagtekens in ons hoofd achter. Maar nu hebben we er tóch meerdere (!) verklaringen voor gevonden.

Lees ook: Ha! Vrouwen hebben echt meer slaap nodig dan mannen

Mannen beschermen maar al te graag hun vriendin, maar óók hun zaakje, zo blijkt uit een van de verklaringen. Volgens Vanessa van Edwards, auteur van het boek Human Lie Detection and Body Language 101: Your Guide to Reading People’s Nonverbal Behavior, zou een hand in de broek zorgen voor een comfortabel en bovenal veilig gevoel. ‘Mannen willen zo hun kruis onbewust beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen, zoals een kind die een voetbal wegtrapt bijvoorbeeld’, aldus Vanessa.

Oertijd

Bovendien is er een een verklaring voor de hand in de broek die way back gaat. Zo zouden mannen het vroeger gebruiken als een teken van dominantie. ‘Op die manier lieten mannen zien wie de baas was’, legt Rob Kominiarek, oprichter van het Alpha Male Medical Institute in Ohio, uit.

Kalmerend

Tot slot zouden mannen zichzelf kunnen kalmeren door een hand – zonder erotische bijbedoelingen – in hun broek te stoppen. De aanraking zou namelijk het stofje oxytocin aanmaken, dat ontspannend werkt.

Dus zie jij je man dit vanavond wéér doen, dan weet je in elk geval waar het vandaan komt…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock