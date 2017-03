Maak je eigen voetcrème van een bananenschil!

Dat bananen veelzijdig zijn, daar waren we al uit. Niet alleen zijn ze lekker als snack tussendoor, ook doen ze het prima als basis voor een smoothie óf als basisingrediënt voor een gezonde cake. Maar wist je dat je de schil van een banaan ook kunt gebruiken – als manier om je voeten te moisturizen?

Say what? Als je bovenstaande vraag met een verbaasde ‘nee’ hebt beantwoord, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want wij hadden ook geen idee dat je die bananenschil niet linea recta in de prullenbak moest gooien.

Wat blijkt? De schil van de tropische gele vrucht zit barstensvol aminozuren en heel veel vitamines, zoals vitamine A B, C en E. En die vitamines zijn ontzettend goed voor een droge, geïrriteerde of schilferige huid – zoals je vaak op je voeten hebt.

Hoe je dit trucje dan precies uitvoert? Het is precies zo simpel als het klinkt. Je pelt de schil van een banaan en wrijft deze tegen de onder- en achterkant van je voeten aan. Ieder droog stukje huid kun je grondig onder handen nemen met je bananenschil. Spoel je voeten daarna goed af en herhaal deze stappen een aantal dagen. Als het goed is voelen je voetjes dan zijdezacht aan.

Als dát geen budgetproof beauty tip is, weten wij het ook niet meer!

Bron: Pure Wow

