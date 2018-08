Wist het eerste seizoen van ‘De Luizenmoeder’ iedere zondag weer een lach op je gezicht te toveren en kun je niet wachten tot de nieuwe afleveringen op de buis komen? Misschien zie je jezelf dan wel door het beeld lopen, want je kunt je nu opgeven als figurant voor de populaire hitserie.

Als jij óf je kind een moment of fame wil pakken in ‘De Luizenmoeder’ is dit de uitgelezen kans. ‘Kriebelt het al?’, wordt er geschreven in de oproep op de Facebookpagina van Suus Casting. Er worden vooral gezocht naar volwassen figuranten, gezien de kinderen van vorig seizoen voorrang hebben. ‘Tenzij ze superhard gegroeid zijn.’

De opnames voor het gloednieuwe seizoen van ‘De Luizenmoeder’ starten in oktober. Wil je je opgeven om kans te maken op een kleine rol? Dat kan via dit formulier.

Record na record

De eerste aflevering van ‘De Luizenmoeder’ leverde op televisie minder dan een miljoen kijkers op, maar bereikte bij de vierde aflevering een hoogtepunt met bijna 3,5 miljoen kijkers. Daarna bleef het aantal kijkers schommelen rond de drie miljoen. Ook online heeft de uit negen afleveringen bestaande serie records gebroken.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still uit aflevering