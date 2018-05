Neem je vriend(in) mee op elk autoritje met deze bijzondere ‘geurboompjes’

Een lange autorit in je eentje kan soms behoorlijk saai zijn. Niet meer met deze bijzonder ‘geurboompjes’! Je kunt namelijk het gezicht van jouw geliefde, beste vriend(in) of wie dan ook hierop laten drukken.

Mocht het design je wat bekend voorkomen, dat is niet zo gek. Firebox maakte namelijk eerder al koffers met een gezichtsopdruk en ook speciale lolly’s. Aan deze collectie worden nu dus de luchtverfrissers toegevoegd. De geinige hebbedingen komen per drie stuks en je kunt uit een paar verrassende geuren kiezen. Zo is er koffie, bacon, vers linnen, de geur van nieuwe auto en island breeze.

Koppig

Dus mocht je nog al wat koppig zijn in het verkeer, dan kun je een foto van je moeder uploaden. Zo wordt je eraan herinnerd dat je langzamer moet rijden. Het enige wat je moet doen is een goede foto uitzoeken, een geur kiezen en voilà: jouw gepersonaliseerde hanger is klaar voor gebruik.

Beeld: Firebox | Bron: Pretty52