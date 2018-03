Bijzonder: maak nu een lolly van je eigen gezicht

Altijd al willen weten hoe het is om aan je eigen gezicht te likken? Nee, wij eigenlijk ook niet. Toch kan het: bij deze webshop maken ze lolly’s die sprekend op je lijken.

En wel bij Firebox. Het concept heet ‘Face Licker‘ en het is dus letterlijk wat de naam al zegt. Je levert een foto aan van jezelf of van iemand anders natuurlijk, laat een korte beschrijving achter en voilà: je snoepgoed wordt voor je gemaakt. Het ding is net zo groot als je gezicht, dus daar ben je wel even zoet mee. Mocht het nu op je verlanglijstje staan, dan moet je wel aardig diep in de buidel gaan tasten. Voor 45,79 euro koop je één lolly. Maar dan heb je ook wat.

Bron: Beautify | Beeld: Instagram