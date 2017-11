LOL: je kunt nu een zonnebril kopen voor je kat

In de categorie ‘Niet echt nodig, maar wel heel leuk om te hebben’ is dit er een voor in de boeken. Want dit wil je: met deze zonnebril is je kat namelijk de hipste van de straat.

En waar surf je naartoe als je rommeldingetjes ‘nodig’ hebt? Juist: AliExpress. Ze verkopen hier een super hippe ronde variant, waardoor je kat de buurt voortaan onveilig maakt met shade. Of je poezenbeest er zelf ook heel erg vrolijk van wordt, dat betwijfelen we, maar voor die paar euro is het het proberen waard. Je koopt de ‘Fashion Cat Sunglasses’ hier.

Bron: Ze.nl | Beeld: AliExpress