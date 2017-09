LOL: in dit hotel kun je een goudvis huren tegen de eenzaamheid

Als je alleen op reis gaat, kan een overnachting nog weleens eenzaam zijn. Om dat tegen te gaan kun je in dit hotel een goudvis huren. Of het nu ook echt werkt…

Lees ook: Dit zegt je favoriete huisdier over je persoonlijkheid

Het hotel ligt bij onze zuiderburen en heet Hotel Charleroi Airport. Omdat het naast het vliegveld ligt, komen er waarschijnlijk veel zakenreizigers die vaak weg zijn van hun familie. Daarom kun je nu voor een bedrag van €3.50 per nacht je eigen Nemo huren. Wij hebben toch liever een iets aaibaarder beestje zoals een hond of een kat tegen de eenzaamheid!

My friend is staying in a hotel in Belgium. They’ve offered her the option of renting a fish for the night, in case she’s lonely. #noshit pic.twitter.com/DG74iRSfhY

— Michelle Cooke (@Mich_Cooke) 2 september 2017