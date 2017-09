Lief: Groningen krijgt het eerste Nederlandse hondencafé

Hondenliefhebbers kunnen binnenkort hun hart ophalen in het eerste hondencafé ter Nederland. Dit zal worden gerealiseerd in Groningen. De exacte openingsdatum is nog niet bekend, maar de naam wel!

Kwispel

Het café wordt opgericht door Marijke Haaksema en zal een combinatie zijn van een café en een dagopvang. De naam? Kwispel!

Wie het café bezoekt betaalt een bedrag voor een halfuur en kan in die tijd onbeperkt koffie drinken en hondjes knuffelen. In het café zullen vijf tot tien honden tegelijk worden opgevangen die er allemaal een eigen hok hebben.

Voor het zo ver is, moet er nog wel 25.000 euro opgehaald worden. Om dit te bereiken heeft Haaksema een crowdfundingactie opgezet.

Bron: NU.nl |Beeld: iStockphoto