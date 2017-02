WAT: KitKat komt met een limited edition sushi-repen

De Japanse keuken heeft naast de befaamde sushi nog een heel scala aan hapjes voor de avontuurlijke eter. Rauw paardenvlees, snoepsprinkhanen, vissensperma.. You name it, they’ve got it.

Ook met hun chocolade durven ze behoorlijk te stunten. Zo werden er al eerder sake- en wasabi-KitKats op de markt gebracht en nu is het dus tijd om de smaaksensatie een stapje hoger te tillen met de sushi-KitKat.

Inspiratie

Voordat je je kokhalzend richting toilet begeeft – de repen hebben geen vissmaak, maar zijn eerder ‘geïnspireerd op de zee’. Zo is onderstaande tonijn-KitKat eigenlijk chocolade met frambozensmaak op een bolletjes witte chocolade met gepofte rijst.

Of wat denk je van deze mascarpone met meloensmaak?

Of heb jij misschien toch liever pompoencrème op een bedje van witte chocolade?

De limited edition KitKats zijn nog tot vandaag in Tokyo te verkrijgen (mocht je toevallig in de buurt zijn) voor slechts 30 euro per doosje. Wij houden het voorlopig gewoon bij de originele variant.

Bon: Metro.co.uk, Afbeeldingen via KitKat