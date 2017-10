Kerst is knusser dan ooit met deze foute trui

De kerstdagen zijn al knus, maar als jij deze doorbrengt met de mensen waar je van houdt, kan het niet knus genoeg. Of is deze trui toch een stapje te ver?

We hebben het over deze specifieke trui, te koop bij Truffle Shuffle.

De trui biedt dé oplossing voor een ieder die niet zo goed weet wat hij deze kerst aan moet trekken en geen moeite heeft met privacy. Toegegeven, je moet je kledingpartner erg aardig vinden en discussiëren over de gevoelige onderwerpen is nu al helemaal not done, maar verder is het best geslaagd!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Truffle Shuffle