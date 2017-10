Kattenvrouwtjes opgelet: Londen krijgt een kattenfestival

Echte kattenliefhebbers zullen vast blij worden van dit nieuws. Londen krijgt volgend jaar namelijk een heus festival gewijd aan deze heerlijke beesten. Snel een vliegticket scoren dan maar!

Het is een festival speciaal voor kattenvrouwtjes (en mannen natuurlijk), waar liefhebbers van deze dieren hun hart kunnen ophalen. Zo zijn er, vanzelfsprekend, kraampjes met de lekkerste snacks, de leukste accessoires en speeltjes voor je katten. Verder kun je er kattenfilmpjes kijken, luisteren naar allerlei verhalen over katten en kun je er in kattenthema shoppen. Van kleding tot kunst, je vindt er van alles in dit thema.

Ontzettend schattig is het Meow Parlour, hier kun je kennismaken met asielkittens. Je kunt ze knuffelen, aaien en als het een match is, meteen adopteren.

Het festival vindt plaats op 14 juli en tickets zijn nu al beschikbaar. Scoor ze snel!

Bron: Metro UK | Beeld: iStock