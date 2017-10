Kattenkussen voor ‘baasjes’ met weinig tijd

Hij verhaart niet, hoeft niet naar de bak, hoeft niet gevoerd te worden, maar zwaait wel met z’n staart en is fluweelzacht: dit kattenkussen is de perfecte oplossing voor baasjes met weinig tijd.

Uiteraard is Japan het geboorteland van deze bijzondere uitvindingen. We hebben het over Qoobo (zeg: koe-boh) een soort robotachtig kattenkussen. Het is een zacht kusen met een robotstart die beweegt als je het kussen aait.

Het wordt omschreven als ‘schattig, verslavend en zóóó zacht’. Opvallend is wel dat de kat een hoofd mist, maar hij is ontworpen alsof het een soort opgekrulde kat is. De maker kwam op het idee omdat hij graag de gezelligheid van een kat wilde, maar in zijn appartementencomplex geen huisdieren waren toegestaan. Ander voordeel, je wordt er in ieder geval niet allergisch van!

Bron: geek.com | Beeld: Yukai Engineering/Instagram