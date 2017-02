Dit is de meest gewilde Zara jas van het moment

Af en toe is er een item uit de collectie van Zara, waar bijna ieder meisje wel in rond lijkt te lopen. Op straat, op Facebook en Instagram, je spot de items dan echt overal. Neem bijvoorbeeld het velvet pak, de zwarte broek met rode streep of de jas die zelfs een eigen Instagrampagina kreeg.

Acne vibes

Nu is er weer zo’n item dat viral is gegaan. Het is wederom een jas, die nog betaalbaar is ook. En we snappen wel waarom het een geliefd exemplaar is onder alle modemeisjes, want de jas heeft een vrij luxe uitstraling. Er hangt een beetje een Acne vibe aan, wat ons modehartje gelijk wat sneller liet kloppen bij het spotten van de jas. Want Acne meets Zara (en dus betaalbaar, yay!), kan alleen maar heel veel goeds betekenen.

Op jacht

Het zwarte bikerjack met nepbont is in veel winkels al uitverkocht, maar in sommige winkels kun je er zomaar nog tegenaan lopen. Op Marktplaats staat er momenteel ook een exemplaar, dus mocht je nog op zoek zijn raden we je aan gauw even een kijkje te nemen. Heb jij de jas ook in je kast hangen?

Welcome home baby ♥ #zarabikerjacket A post shared by Satin Angel ♉ (@missjessmcbride) on Nov 2, 2016 at 7:39am PDT

Bron: Glamour

