Is dit de grappigste foto van de bruiloft van Harry en Meghan?

Prins Harry en Meghan Markle zijn zojuist getrouwd en we moeten even zeggen: wat zag ze er prachtig uit! Meghan stapte uit de auto voor St. George Chapel en verscheen in een oogverblindende jurk (inclusief gigantische sleep), ontworpen door Givenchy’s Clare Waight Keller. De bruidsjonkers die haar hielpen met haar sleep waren niet alleen heel schattig, ook zorgden ze voor een heel grappig moment tijdens de royal wedding.

Er waren natuurlijk duizenden mensen, honderden journalisten en dus ook heel erg veel camera’s aanwezig. Des te groter de kans dat er een onverwachts moment wordt vastgelegd…

Is dit de grappigste foto van de royal wedding?

Terwijl de over-enthousiaste zevenjarige Mulroney tweeling Meghans sleep mocht dragen, konden wij thuis meegenieten van een heerlijk moment. We zien één van de tweeling die zijn enthousiasme duidelijk niet kan verbergen. Kijk zelf maar:

En eerlijk is eerlijk: we snappen het jongetje helemaal.

Bron: Huffington Post | Beeld: Getty, SkyNews