Schattig: door deze ketting draag je jouw huisdier altijd bij je

Je huisdier moeten achterlaten, is misschien wel het grootste gemis dat er is. Helaas mag jouw trouwe beestje toch echt niet mee naar het werk, maar op deze manier heb je ‘m toch bij je!

Op deze site kun je namelijk een gepersonaliseerde ketting maken van jouw viervoeter of pluizenbol. En dat niet alleen, je kunt ook nog kiezen voor een ring, armbandje of sleutelhanger. Het werkt zo: upload de foto van jouw huisdier, kies een bijpassend tekstje en klaar is kees. Goedkoop is het niet (in de aanbieding voor zo’n 33 euro), maar dan draag je jouw geliefde vriend wel altijd dicht bij je hart.

Bron: Beautify | Beeld: MyPets.Gift