Hoe gaat het nu met Pippi Langkous, Annika en Tommy?

Wie is er niet opgegroeid met de eigenwijze en supersterke Pippi Langkous en haar vrienden Annika en Tommy? In 1969 zaten de eerste opnames voor de populaire serie met Inger Nilsson als Pippi erop. Nu is de grote vraag: hoe gaat het met het drietal?

Pippi Langkous

Twee maal drie is vier, wiede wiede wie en twee is negen, richt de wereld in wiede wiede naar mijn eigen zin. Je jeugdheld Pippi, of eh… Inger Nilsson, werd als kind wereldberoemd, maar doet het nu op 58-jarige leeftijd rustiger aan. Door de rol van Pippi werd ze een vervelende puber en bleven rollen uit. Niet voor niets doet ze nu iets heel anders: ze is medisch secretaresse.

Annika

Maria Persson werd nog lang geassocieerd met Annika. Hoewel ze dolgraag verder wilde met haar acteercarrière, gooide ze de handdoek in de ring. Juist omdat ze bekend stond als Annika was het moeilijk om aan het werk te komen. Later verhuisde ze met haar man naar het zonnige Mallorca, inmiddels werkt ze met ouderen.

Tommy

Ook Pär Sundberg leeft een doodnormaal leven. De populariteit die hij kreeg hield niet lang stand. Uiteindelijk besloot hij om gewoon te gaan studeren en in Zweden als (account)manager aan de slag te gaan. Bovendien is geen van drie rijk geworden van dit succes, omdat kinderen geen geld mogen verdienen in Zweden.

Bron: AD, Show | Beeld: ANP