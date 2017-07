Hoe emoji’s je seksleven kunnen verbeteren

De beste manier om je seksleven en relatie te verbeteren, vind je vandaag de dag gewoon in je hand. De sleutel ligt in je telefoon, namelijk de emoji’s.

Althans, dit is dan allemaal volgens Vyv Evans een Britse taalkundige, die in augustus het boek ‘The Emoji Code’ publiceert. Volgens hem verbetert onze communicatie door emoji’s. Hij hecht dan ook veel waarde aan de (vaak zo) vrolijke kleine tekens waarmee we onszelf digitaal uitdrukken.

Uit een door hem uitgevoerd onderzoek onder jongeren van 18 tot 25 jaar oud blijkt ook dat drie kwart van de jongeren het makkelijker vindt hun emoties te uiten door middel van de emoji’s. We gaan dus beter communiceren, maar ook makkelijker, beweert hij. Dat geldt dan ook voor onze wensen in een relatie en binnen de slaapkamer.

Volgens een onderzoek van datingsite Match.com gaat het allemaal nog een stapje verder. Uit het onderzoek bleek namelijk dat singles die emoji’s gebruiken vaker daten en een grotere kans hebben op seks.

Bron: NBC News