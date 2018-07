Twitteraar lanceert #HitteplanSongs en da’s lachen, gieren, zweten

We smelten massaal aan de Costa del Hollanda en de warmte stijgt ons langzaam maar zeker naar het hoofd. Nu we deze week weer officieel een landelijke hittegolf gaan noteren, leek het het RIVM verstandig om gisteren het ‘hitteplan’ te starten. Handig, die tips, maar een beetje saai is het wel. Daarom trekt Twitter ondertussen z’n eigen hitteplan en da’s lachen, gieren, zweten.

Twitteraars delen onder de hashtag #HitteplanSongs massaal verbouwde titels van bekende hits die – net als al onze kleren – bij 30+ graden lekker blijven plakken. De bedoeling is om nummers een zomerse upgrade te geven, zo bedacht @Bruniversum. Hij begon met Marco Borsato’s ‘Ik leef niet meer voor jou’ en toverde de populaire hit om tot ‘Ik kleef niet meer voor jou’ van Airco Borsato.

Hilarisch

We verzamelden de allerleukste voor je en geloof ons, het was moeilijk kiezen. Zo kunnen we (heb je die klagende Hollanders weer) toch nog een beetje van de warmte genieten:

Airco Borsato – Ik kleef niet meer voor jou #hitteplansongs — Bruun (@bruniversum) July 23, 2018

Stef Bosbrand – Is dit nou water #hitteplansongs — Ontaal (@ontaal) July 23, 2018

Frans Benauer – Heb je airco voor mij #hitteplansongs — ʇɐdɐsqɐɹɹʎ (@TapasBarry) July 23, 2018

Peter Koelewijn – Kom uit dat vriesvak#hitteplansongs — Carin 🦂🐐 (@caatjekip72) July 23, 2018

PØF – Heter dan ik hebben kan#hitteplansongs — Frank (@Frankzinnig) July 23, 2018

Kleef – André Hazes jr. Kleef, alsof het je warmste dag is

Kleef, alsof de morgen niet bestaat

Kleef, alsof het nooit echt af is

En kleef, plak alles wat je kan#hitteplansongs — Lois 💬 (@loisverweij) July 23, 2018

Ik verscheurde je nachthemd, heb de airco verzet. In mijn hart moet ik huilen, want ik dreef uit mijn bed. Gezongen door: Koos Alberts… #hitteplansongs — Erna Hegeman (@HegemanErna) July 23, 2018

De jeugd van tegenwoordig – Watskeburnt #hitteplansongs — Pieter Loeffen (@ploeffen) July 23, 2018

Nielzon – Sexy als ik zweet #hitteplansongs — Mark (@markdehaann) July 24, 2018

Frank Broeijen – Ga die whirlpool uit #hitteplansongs — sjoerd_in_motion (@InSjoerd) July 24, 2018

Graadje Lager – Stiekem met je gedoucht #hitteplansongs — Randal (@Randolletjes) July 24, 2018

Chilleke Alberti – waar is de zon #hitteplansongs — Hil (@LhbtInfo) July 23, 2018

