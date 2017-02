Hilarisch: Ryan Gosling en co. lezen gemene tweets over zichzelf in speciale Oscars-editie

De Oscars zijn vandaag – en misschien de komende dagen ook nog wel – hét gespreksonderwerp op internet en aan de koffiemachine op het werk. Of het nu gaat om de mysterieuze date van Ryan Gosling, de gigantische #fail met de bekendmaking van de winnaars of de show in het algemeen, Twitter is thé place to be voor alle juicy details.

Jimmy Kimmel, die gisteren de Oscars voorzag van een openingsmonoloog en gepaste grapjes, staat ook bekend om zijn speciale ‘Mean Tweets’-rubriek. Hierin laat de presentator enkele celebs gemene Twitter-uitspraken over zichzelf voorlezen, wat vaak in hilarische en oncomfortabele momenten uitmondt. De laatste editie dateerde van september vorig jaar, maar speciaal voor de Oscars dook Jimmy opnieuw de wondere wereld van Twitter in.

Ryan Gosling, Emma Stone, Natalie Portman, Eddie Redmayne, Whoopi Goldberg en Robert De Niro lezen speciaal voor ons vermaak – want toegegeven, voor henzelf is het niet zo aangenaam – enkele gemene tweets die mensen online geplaatst hebben.

Benieuwd wat het internet zoal te zeggen had? Check de onderstaande video.

Lees ook: