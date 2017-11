Hilarisch Instagram-account: ‘Waarom Vloggers Janken’

Weet je nog, de tijd dat kinderen vroeger brandweerman of juffrouw wilden worden? Tegenwoordig zien ze zichzelf later liever als influencer of youtuber. Want het lijkt zo makkelijk: leuke dingen doen, daar iets over posten en hoppa, weer extra volgers. Maar een beetje vlogger filmt natuurlijk ook de dieptepunten. En die kleine YouTube-drama’s vind je nu allemaal op één hilarisch Insta-account.

Lees ook: Waarom het eigenlijk fijn is als iemand last minute afzegt

Herkenbaar

Op Waarom Vloggers Janken worden de tranen van je favoriete vloggers verzameld, inclusief de reden waarom ze huilen. En toegegeven: dat is best een grappige verzameling. Is het een reality check voor onze first world problems? Absoluut.

Omdat ze goede reacties kreeg op haar wimpers | @beautygloss A post shared by Waarom Vloggers Janken (@waaromvloggersjanken) on Nov 16, 2017 at 7:30am PST

Omdat hij Nederland mist als hij Og3ne hoort | @stevenwillem A post shared by Waarom Vloggers Janken (@waaromvloggersjanken) on Nov 11, 2017 at 5:35am PST

Omdat haar single offline moest | @lisamichelsofficial A post shared by Waarom Vloggers Janken (@waaromvloggersjanken) on Aug 4, 2017 at 11:30am PDT

Omdat zijn fan Tessa ziek is | @Enzoknol A post shared by Waarom Vloggers Janken (@waaromvloggersjanken) on Jun 1, 2017 at 1:53am PDT

Omdat ze gaat verhuizen | @lauraponticorvo A post shared by Waarom Vloggers Janken (@waaromvloggersjanken) on May 30, 2017 at 12:50pm PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NSMBL | Beeld: Instagram