Hilarisch: deze ouders laten zien waarom ze #assholeparents zijn

Volgens deze kinderen zijn hun ouders de meest onredelijke in de hele wereld. Met de hashtag #assholeparent delen vaders en moeders waarom hun kleine spruit kwaad is op ze. En dat levert de volgende hilarische posts op.

Lees ook: Zo beïnvloedt jouw telefoongebruik je kinderen

Ik noemde haar per ongeluk bij haar echte naam in plaats van Elsa.

If you have a two year old,

you’ll understand perfectly 😉

Follow #assholeparent pic.twitter.com/1ntcvZgrIz— Casey (@Wonam6) 20 juni 2017

So I’m the #AssholeParent for not letting my daughter lick the electrical outlet. pic.twitter.com/TqEMYj6c5d— Chad Terry (@madtube) 8 mei 2017

I remember being an #assholeparent when it was raining & I couldn’t make the sun come out. Oh, to have power again. pic.twitter.com/xn554dEBhR— Sarcastic Honey (@SarcasticHoney) 24 juli 2016

I’m an #assholeparent because I wouldn’t let him eat batteries. pic.twitter.com/4Q0J1L5AmD— Darci Lyn Mayzer (@Darci723) 11 november 2016

He’s mad and never talking to me again because I got him wet in the pool #assholeparent pic.twitter.com/I7mwsPCr8E— Carrie Dabb (@CDabb) 27 augustus 2016

Why my toddler is losing her mind…because I won’t let her drive us home. #roadtriphell #assholeparent pic.twitter.com/78f4Q4Of5e— Heather Payne (@HeathermPayne) 8 augustus 2016

Yup. I’m an #assholeparent because I wouldn’t let him flush my phone down the toilet. Again. #toddler pic.twitter.com/H3QrUm7IF4— Margaux Nissen Gray (@RedGray) 18 april 2016

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Newsmonkey | Beeld: Twitter & Shutterstock