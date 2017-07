Het internet wordt gek vanwege dít woord

We weten allemaal dat we op ons sociale media over van alles en nog wat kunnen opwinden. Van schandalen van de celebs tot de meest bizarre trend. Op dit moment breekt Twitter haar hoofd over het enkelvoud van dit woord.

We eten het allemaal wel eens. Spaghetti. Maar dit woord is een meervoud of eigenlijk gewoon hoe je het gerecht of de pastasoort noemt. Een Twitteraar vroeg zich het enkelvoud van spaghetti af. Precies, wat één zo’n sliertje nu eigenlijk is.

Hoewel je misschien zou verwachten dat er geen woord voor dit ene sliertje is, is dat er wel. Dat is dan ook precies waarom er zoveel over gepraat wordt.

Wat dat woord dan is? Spaghetto. Het woord voor één zo’n heerlijke pastasliert is spaghetto.

WHAT THE FUCK pic.twitter.com/t2cDt2VNIx — caro ramsey 🍩 (@caroramsey) July 14, 2017

oh shit are they all like that? Like one raviolo, one macarono, one fettucino? — braak (@braak) July 14, 2017

Bron: Dailymail