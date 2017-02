Het ijsmuseum opent haar deuren op déze nieuwe locatie!

Als de hemel een plekje op aarde zou zijn, dan was het zonder twijfel het ijsmuseum. Dé plek waar al je dromen werkelijkheid worden, want overal waar je kijkt zie je ijs. Het museum stond eerst in New York, maar Condé Nast Traveler meldt dat het museum nu haar deuren in Los Angeles zal gaan openen. Vliegticket boeken dan maar?

Succesvol

Het Museum of Ice cream ging afgelopen juli voor het eerst open in New York. En dat viel in goede aarde en was gelijk een denderend succes. Want het museum verkocht 30.000 kaartjes in slechts vijf (!!!) dagen.

Hippe kunst

En wij snappen wel waarom. Want in het museum tref je allerlei kunst aan, die stuk voor stuk ontzettend Instagram proof is. Denk aan allerlei zoete kleuren, neon lights en lampjes in de vorm van ijshoorntjes. Zo cute! Ook is er een ware sprinkle pool, waar je letterlijk een duik in de gekleurde hageltjes kunt nemen. Dat is toch de perfecte achtergrond voor het nemen van een selfie?!

Bekijk hieronder een aantal foto’s van het Museum of Ice Cream. Wanneer kunnen we gaan?