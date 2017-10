Eén ding is zeker: sommige recepten moet je niet veranderen. Zoals je oma’s groentesoep of juist de rookworst van HEMA. Toch hebben ze op het hoofdkantoor besloten dat het tijd is voor wat variatie en daarom brengen ze een gloednieuwe smaak op de markt. Welkom, pittige rookworst!

Pittige rookworst

Net binnen op de redactiemail: super lekker nieuws van HEMA. Na 90 jaar worsten maken is het tijd voor wat anders. De rookworst is niet voor niets één van hun populairste producten en juist die klassieker krijgt nu een twist. Ze brengen namelijk een limited edition rookworst uit mét een pittig randje.



Verschil in smaak en verkrijgbaarheid

Maar wat is nu precies het verschil tussen de normale worst en het pittige broertje? Dat zit ‘m in de ingrediënten. Meer specerijen zorgen voor de pittige smaak, zonder dat er verder iets aan de kwaliteit van de worst of de knapperige korst verandert. Hm!

De pittige rookworst kost €2,25 per stuk en is verkrijgbaar van 16 oktober tot en met 5 november, 20 november tot en met 3 december en 19 februari tot en met 3 maart.

